Аверин покинет «Локомотив» после 12 сезонов в команде. Клуб держит курс на омоложение состава («Чемпионат»)

Егор Аверин покинет «Локомотив» после 12 сезонов в команде.

Клуб не будет предлагать новый контракт 34-летнему нападающему в рамках следования курсу на омоложение состава, как сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 2 (2+0) очка. В октябре он получил серьезную травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.

В розыгрыше Кубка Гагарина Егор вернулся на лед и провел 12 матчей, в которых забросил 1 шайбу.