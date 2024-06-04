Аверин покинет «Локомотив» после 12 сезонов в команде. Клуб держит курс на омоложение состава («Чемпионат»)

Теги Локомотив возможные переходы Егор Аверин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Егор Аверин покинет «Локомотив» после 12 сезонов в команде.

Клуб не будет предлагать новый контракт 34-летнему нападающему в рамках следования курсу на омоложение состава, как сообщает «Чемпионат». 

В минувшем сезоне Аверин провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 2 (2+0) очка. В октябре он получил серьезную травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.

В розыгрыше Кубка Гагарина Егор вернулся на лед и провел 12 матчей, в которых забросил 1 шайбу.

4 комментария
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Жаль, в свете того, что оставался последним из вновь собранного Локомотива.
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Добро пожаловать в Салават, видимо.
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спасибо за 12 лет в команде!!! но к сожалению, а может и к счастью время идёт и состав заполняют более молодые и быстрее игроки. Ещё раз спасибо Егору за всё время в команде ! удачи в дальнейшем!
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