Первый капитан «Флориды» Скрудлэнд о Баркове: «Это один из лучших лидеров в хоккее. Больше не назову его недооцененным игроком»

Первый капитан «Флориды» Брайан Скрудлэнд высказался об игре Александра Баркова.

– Есть ли между вами какое-то сходство?

– Он совершенно другой. У него очень спокойная манера поведения. Я был куда более громким парнем. Александр подает пример своими действиями. В принципе, я тоже старался действовать как можно лучше на обеих сторонах площадки, но у этого парня полный набор навыков.

Он редко показывает свои эмоции, но мне очень понравилось его интервью после завершения серии с «Рейнджерс». Он немножко выбрался из своей раковины.

Думаю, что это один из лучших лидеров в хоккее. Я больше не могу сказать, что его недооценивают. Теперь все знают Баркова, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и «Далласа».