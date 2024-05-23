Радулов не перейдет в «Динамо». Об этом заявил спортдиректор Сопин

Теги Ак Барс Алексей Сопин Александр Радулов КХЛ Динамо ТАСС Хоккей

Александр Радулов не пополнит состав «Динамо».

Спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин сообщил, что нападающий не перейдет в команду.

«Александра в «Динамо» не будет», – заявил функционер.

У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.

В прошедшем сезоне Александр Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

12 комментариев
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ура
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Хорошая новость
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Да уж повезло всем и игрокам и тренерам.Спокойней будет.
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поздравляю Динамо!!! у Вас нормальное руководство
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Радулову в Амуре надо.
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Слава тебе господи. Бог отвёл.
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Неужели в "Ак Барсе" останется??? Не дай Бог...
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Выдохнули
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Саня, снижай счетчик и играй.
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Ответ Сергей Михалюк
Радулову в Амуре надо.
Вот это точно......
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Ответ Болельщик МГ
Радулов плохой игрок что ли?
очень плохой человек, а как игрок, подлый! только разлад в коллективах с ним
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