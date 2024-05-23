Радулов не перейдет в «Динамо». Об этом заявил спортдиректор Сопин
Александр Радулов не пополнит состав «Динамо».
Спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин сообщил, что нападающий не перейдет в команду.
«Александра в «Динамо» не будет», – заявил функционер.
У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.
В прошедшем сезоне Александр Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.