Радулов не перейдет в «Динамо». Об этом заявил спортдиректор Сопин

Александр Радулов не пополнит состав «Динамо».

Спортивный директор бело-голубых сообщил, что нападающий не перейдет в команду.

«Александра в « » не будет», – заявил функционер.

У нападающего ранее завершился договор с « ». Игрок является свободным агентом.

В прошедшем сезоне набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.