«Динамо» предложило Радулову 60 млн рублей и 20 млн бонусами. 37-летний форвард отказался («Чемпионат»)

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Динамо Антон Слепышев Чемпионат.com деньги Хоккей

Александр Радулов не согласился на 80 миллионов рублей по контракту с «Динамо».

По данным «Чемпионата», 37-летний нападающий отказался от контракта с московским «Динамо», потому что игрока не устроила сумма соглашения.

«Динамо» предложило Радулову контракт с зарплатой 60 миллионов рублей + 20 млн бонусами. Позднее «Динамо» предложило такие же условия обменянному из ЦСКА Антону Слепышеву, который принял предложение бело-голубых.

Радулов провел сезон-2023/24 в «Ак Барсе» и стал свободным агентом после истечения срока соглашения с казанским клубом.

В регулярном Фонбет чемпионате КХЛ форвард провел 58 матчей, в которых набрал 40 (16+24) очков. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) балл в 631 матче.

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20 комментариев
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Зажрался Саша.
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Повезло динамовцам.
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Борзеет Татарин ©
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Охренел
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Слава богу что отказался. Я думаю он будет как Ковальчук болтаться туда сюда.
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Вах какой важный курица🤣
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С языка снял.
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Это очень щедрое предложение для ветерана или он думает больше где-то получит, кроме Амура.
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Ответ Caniball
У Динамо уже 801 миллион из разрешенных 900, но нет еще вратаря и Гусь не пере подписан. Как они думали в потолок влезть с предложением Радулову?!
Ну так 801 это же с учётом контракта Слепышева, которого взяли вместо Радулова
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Собака сутулая
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Саня любит бабки в хоккее! Пора на пенсию, там у него прилично выйдет…))
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Ответ Caniball
У Динамо уже 801 миллион из разрешенных 900, но нет еще вратаря и Гусь не пере подписан. Как они думали в потолок влезть с предложением Радулову?!
Так черным по белому написали, что на эти деньги вместо Радулова взяли Слепышева
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Предложили фантастические 60+20 - совсем охренел, раз отказался.
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Какая дичь. Этому 🐕 контракт предлагали почти вровень с Пакеттом…
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Ответ Unknown Noname
Борзеет Татарин ©
больше тогда уж башкирин! не брат он нам)
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Какой важный курица)
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о......... ел???
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подумает пару дней и решит Сашка все таки Динамо чем амур
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Нужно приземлить свои аппетиты, через год и половины от этого не дадут
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У Динамо уже 801 миллион из разрешенных 900, но нет еще вратаря и Гусь не пере подписан.
Как они думали в потолок влезть с предложением Радулову?!
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