«Динамо» предложило Радулову 60 млн рублей и 20 млн бонусами. 37-летний форвард отказался («Чемпионат»)

Александр Радулов не согласился на 80 миллионов рублей по контракту с «Динамо».

По данным « », 37-летний нападающий отказался от контракта с московским « », потому что игрока не устроила сумма соглашения.

« » предложило Радулову контракт с зарплатой 60 миллионов рублей + 20 млн бонусами. Позднее «Динамо» предложило такие же условия обменянному из ЦСКА Антону Слепышеву, который принял предложение бело-голубых.

Радулов провел сезон-2023/24 в « » и стал свободным агентом после истечения срока соглашения с казанским клубом.

В регулярном Фонбет чемпионате КХЛ форвард провел 58 матчей, в которых набрал 40 (16+24) очков. Всего в на счету 701 (245+456) балл в 631 матче.