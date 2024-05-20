Минимальны шансы на предложение Радулову нового контракта от «Ак Барса» («Бизнес Online»)
«Ак Барс» вряд ли предложит Александру Радулову новый контракт.
У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.
Ранее представитель хоккеиста говорил, что от казанского клуба еще не был получен окончательный ответ относительно продолжения сотрудничества с игроком.
По информации «Бизнес Online», шансы на то, что «Ак Барс» предложит новый контракт Радулову, минимальны
В прошедшем сезоне Александр Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.