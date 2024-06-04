«Анахайм» подписал контракт новичка с 19-летним вратарем сборной Италии Кларой. Он помог «Брюнэсу» вернуться в SHL

Теги Анахайм НХЛ чемпионат Швеции Сборная Италии по хоккею Брюнэс чемпионат Швеции Д1 SHL Дамиан Клара Хоккей

«Анахайм» подписал контракт новичка с вратарем сборной Италии Дамианом Кларой.

Соглашение рассчитано на 3 года. Голкипер был выбран «Дакс» под общим 60-м номером на драфте НХЛ-2023 (рекорд для итальянских игроков). 

В минувшем сезоне 19-летний Клара выступал за «Брюнэс» во втором по рангу шведском дивизионе и помог клубу вернуться в элитный дивизион.

В 11 матчах квалификации на его счету 10 побед при 93,1% сэйвов. В регулярном чемпионате – 25 побед в 34 играх при 91,3% сэйвов. 

Также он сыграл за сборную Италии на ЧМ-2024 в дивизионе 1А (5 игр, 3 победы, 92,6% сэйвов). 

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5 комментариев
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Ответ Филипп Петров
В шведской лиге есть лифтовая система? Ого
Всегда была вообще-то
+3
0
+3
Интересно последить за его будущим, учитывая что в Анахайме есть Гибсон, которого по слухам отправляют на обмен каждое лето, и сильно прибавивший в этом сезоне Достал.
+2
-1
+1
им осталось только Карла заполучить..
+1
0
+1
Не знал
+1
-1
0
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