«Анахайм» подписал контракт новичка с 19-летним вратарем сборной Италии Кларой. Он помог «Брюнэсу» вернуться в SHL

«Анахайм» подписал контракт новичка с вратарем сборной Италии Дамианом Кларой.

Соглашение рассчитано на 3 года. Голкипер был выбран «Дакс» под общим 60-м номером на драфте НХЛ-2023 (рекорд для итальянских игроков).

В минувшем сезоне 19-летний Клара выступал за « » во втором по рангу шведском дивизионе и помог клубу вернуться в элитный дивизион.

В 11 матчах квалификации на его счету 10 побед при 93,1% сэйвов. В регулярном чемпионате – 25 побед в 34 играх при 91,3% сэйвов.

Также он сыграл за сборную на ЧМ-2024 в дивизионе 1А (5 игр, 3 победы, 92,6% сэйвов).