«Анахайм» выбрал вратаря сборной Италии Клару во втором раунде под 60-м номером. Это рекорд страны

Теги Анахайм НХЛ драфт НХЛ Сборная Италии по хоккею Дэн Катеначчи Дамиан Клара Хоккей

«Анахайм» выбрал итальянского голкипера на драфте НХЛ.

Во втором раунде под общим 60-м номером «Дакс» задрафтовали вратаря Дамиана Клару.

Выбор под 60-м номером стал лучшим результатом в истории итальянского хоккея.

Прежде рекордом владел нападающий Дэн Катеначчи, которого «Баффало» выбрал в третьем раунде драфта-2011 под общим 77-номером. Форвард провел 12 игр в НХЛ и не набрал очков за результативность.

Дамиан Клара провел прошедший сезон в Швеции – он выступал в молодежной лиге за «Фэрьестад», сыграв 35 матчей и пропуская в среднем 2,79 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Клара также сыграл за сборную Италии на ЧМ-2023 в первом дивизионе. Он провел две игры, пропуская в среднем 2,50 шайбы и отражая 89,8% бросков.

3 комментария

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Oleg Olegov
Гибсон нервно закурил
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smiakishev
Украли кларнет
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Jeff Lebowski
Один поц в жёны взял Клару,
Его спросили: "Как она, Хаим?"
"Она рада любому доллАру.
В общем, будем, Мойше - лехаим!"
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