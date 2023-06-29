«Анахайм» выбрал вратаря сборной Италии Клару во втором раунде под 60-м номером. Это рекорд страны

«Анахайм» выбрал итальянского голкипера на драфте НХЛ.

Во втором раунде под общим 60-м номером «Дакс» задрафтовали вратаря Дамиана Клару.

Выбор под 60-м номером стал лучшим результатом в истории итальянского хоккея.

Прежде рекордом владел нападающий Дэн Катеначчи, которого «Баффало» выбрал в третьем раунде драфта-2011 под общим 77-номером. Форвард провел 12 игр в НХЛ и не набрал очков за результативность.

Дамиан Клара провел прошедший сезон в Швеции – он выступал в молодежной лиге за «Фэрьестад», сыграв 35 матчей и пропуская в среднем 2,79 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Клара также сыграл за сборную Италии на ЧМ-2023 в первом дивизионе. Он провел две игры, пропуская в среднем 2,50 шайбы и отражая 89,8% бросков.