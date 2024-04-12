Морозов о молодежи: «В АХЛ не развивают игроков – просто выжимают все соки. Тех, кто пробьется в НХЛ, – единицы. Капризов приехал – и сразу на лидирующие роли»

Алексей Морозов объяснил, почему молодым игрокам не надо торопиться с отъездом из КХЛ.

«Не стоит уезжать за океан преждевременно, чтобы потом прозябать в низших лигах с туманными перспективами на повышение.

В России созданы все условия для развития. А в условной игроков не развивают, из них просто выжимают все соки. Тех, кто вылезет, пробьется в , – единицы.

А у нас работают с молодыми ребятами, подводят их к взрослому хоккею. Есть ВХЛ, МХЛ, через которые ребята проходят. Не надо спешить за океан.

Мечтаешь попасть в НХЛ? Хорошо, но уезжай туда готовым. Например, . Здесь себя проявил, приехал туда – и сразу на лидирующие роли. Здорово, когда есть, на кого в этом плане равняться.

У нас работает информационная программа «Играй в России», которая рассказывает о разных случаях. Там интервью с ветеранами, которые все это прошли на личном опыте», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.