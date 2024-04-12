Морозов о молодежи: «В АХЛ не развивают игроков – просто выжимают все соки. Тех, кто пробьется в НХЛ, – единицы. Капризов приехал – и сразу на лидирующие роли»

Теги Алексей Морозов НХЛ АХЛ КХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Алексей Морозов объяснил, почему молодым игрокам не надо торопиться с отъездом из КХЛ.

«Не стоит уезжать за океан преждевременно, чтобы потом прозябать в низших лигах с туманными перспективами на повышение.

В России созданы все условия для развития. А в условной АХЛ игроков не развивают, из них просто выжимают все соки. Тех, кто вылезет, пробьется в НХЛ, – единицы.

А у нас работают с молодыми ребятами, подводят их к взрослому хоккею. Есть ВХЛ, МХЛ, через которые ребята проходят. Не надо спешить за океан.

Мечтаешь попасть в НХЛ? Хорошо, но уезжай туда готовым. Например, Кирилл Капризов. Здесь себя проявил, приехал туда – и сразу на лидирующие роли. Здорово, когда есть, на кого в этом плане равняться.

У нас работает информационная программа «Играй в России», которая рассказывает о разных случаях. Там интервью с ветеранами, которые все это прошли на личном опыте», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

3 комментария
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В разных командах разные ситуации: где-то и правда неоправданно долго маринуют, где-то дают шансы, много разных факторов и переменных
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такое впечатление ,что в НХЛ из наших только Капризов играет.
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Каждый случай индивидуален. Шипачев и Гусев тоже уезжали готовыми, но лидерами, как Капризов, сходу не стали. В то же время Кучеров, вполне себе успешно прошел через АХЛ, как и Барбашев или Марченко, например. Кто пашет и стремиться себя проявить, по любой траектории к успеху придет.
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