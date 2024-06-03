Агент Квартальнов о смене губернатора Хабаровского края: «Финансы в «Амуре» не поменяются, надеюсь. Команда преобразилась и стала на порядок сильнее»

Агент Никита Квартальнов выразил опасения из-за смены губернатора Хабаровского края.

Ранее занимавший эту должность Михаил Дегтярев был назначен на пост министра спорта Российской Федерации.

– Большие задачи у «Амура» в следующем сезоне и через год, все мы о них знаем. Поэтому будем стараться помогать клубу выполнять их.

– Скажется ли на команде смена губернатора?

– Наверное, не в моих полномочиях это комментировать. Конечно, был губернатор, который был с большими амбициями, который выделил большой бюджет.

Честно, очень надеюсь, что ничего не поменяется с точки зрения финансовой части клуба, потому что «Амур» действительно преобразился, поменялся. Команда стала на порядок сильнее, они дали очень серьезный бой «Металлургу».

Магнитогорск не прошел их так спокойно, хоть они и чемпионами по итогу стали. Я лично присутствовал на матчах и видел, как команда кусается, бьется – это большой плюс.

Надеюсь, так скажем, со сменой власти ничего не поменяется, – сказал агент Никита Квартальнов.