Дрозг получит около 30 млн рублей от «Амура» за следующий сезон (Metaratings)

Теги Амур КХЛ деньги Ян Дрозг Хоккей

Ян Дрозг заработает 30 млн рублей за следующий сезон в «Амуре».

Ранее стало известно, что 25-летний форвард продлил контракт с клубом из Хабаровска на год.

По данным Metaratings, за следующий сезон Дрозг получит около 30 миллионов рублей.

В прошедшем регулярном чемпионате он провел 49 игр за «Амур» и набрал 26 (9+17) очков.

В плей-офф на счету словенца 6 матчей и 5 (3+2) баллов за результативность при полезности «плюс 2».

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