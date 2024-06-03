СКА подготовится в Новогорске и Сочи к сезону КХЛ. Команда сыграет на одном турнире в межсезонье

Теги СКА КХЛ Турнир имени Пучкова Хоккей

СКА рассказал о подготовке команды к сезону КХЛ.

С 1 по 4 августа СКА проведет тренировочный сбор в Новогорске. Перед началом сбора игроки основной команды пройдут в Санкт-Петербурге углубленный медицинский осмотр, а также сдадут тесты по общефизической подготовке.

С 6 по 9 августа запланирован сбор в Олимпийском парке Сочи.

С 12 по 20 августа команда будет тренироваться на объектах «Газпром Галактика» в Красной Поляне.

С 22 по 29 августа пройдет турнир имени Пучкова, в котором СКА примет участие.

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