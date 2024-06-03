Сегин о вылете от «Эдмонтона»: «Даллас» проиграл команде, которую думал, что может обыграть. Поэтому чертов Кубок Стэнли выиграть сложнее всего в мире»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Тайлер Сегин Хоккей

Тайлер Сегин поделился мыслями после поражения в серии от «Эдмонтона».

«Даллас» уступил «Ойлерс» со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

В шестом матче «Старс» проиграли 1:2.

«Мы прошли через все трудности, обыграли несколько действительно хороших команд и понимали, что у нашей команды есть что-то особенное.

Мы проиграли команде, которую, как мы думали, можем обыграть. Но это плей-офф.

Порой все определяет один рикошет, один гол, один сэйв голкипера.

Но вот поэтому мы все это любим. Вот поэтому этот чертов трофей выиграть сложнее всего в мире», – сказал нападающий «Далласа» Тайлер Сегин.

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили

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6 комментариев
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Игроки третьих, четвертых звеньев Монреаля 76-79 и Айлендерс 80- 83 думали, что победа в КС - это непреложное явление действительности
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не использовать в плове большинство, это смерти подобно.
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Во время послематчевых рукопожатий с Эдмонтоном только Сегин улыбался. Только у него в Далласе есть кубок. А вот Перри был очень серьезен. Явно думал: "5 финал. Неужели опять как три предыдущих?"
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и добавить то нечего...
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Согласен с Тайлером, в серии все может решить один рикошет, один сейв, 14 нереализованных попыток большинства.
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Ответ Сергей Евсеев
Согласен с Тайлером, в серии все может решить один рикошет, один сейв, 14 нереализованных попыток большинства.
Рейнджерс -1 попытка большинства реализованная в серии с Флоридой, пакуют чемоданы, Даллас такая же история, как под копирку, только ещё и в меньшинстве обделались. Но виноваты они сами.
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