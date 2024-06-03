Сегин о вылете от «Эдмонтона»: «Даллас» проиграл команде, которую думал, что может обыграть. Поэтому чертов Кубок Стэнли выиграть сложнее всего в мире»

Тайлер Сегин поделился мыслями после поражения в серии от «Эдмонтона».

« » уступил «Ойлерс» со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

В шестом матче «Старс» проиграли 1:2.

«Мы прошли через все трудности, обыграли несколько действительно хороших команд и понимали, что у нашей команды есть что-то особенное.

Мы проиграли команде, которую, как мы думали, можем обыграть. Но это плей-офф.

Порой все определяет один рикошет, один гол, один сэйв голкипера.

Но вот поэтому мы все это любим. Вот поэтому этот чертов трофей выиграть сложнее всего в мире», – сказал нападающий «Далласа» .

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили