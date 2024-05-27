Кожевников о ЧМ-2024: «Россия точно была бы в тройке. Нужно брать в расчет игроков НХЛ – Овечкин, Орлов, Свечников. Команда была бы очень хорошая»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Александр Овечкин Дмитрий Орлов КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Андрей Свечников Хоккей

Александр Кожевников считает, что Россия могла быть в тройке на ЧМ по хоккею.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

«Если бы сборная России играла на этом турнире, она показала бы себя очень хорошо.

В тройке бы точно была, я не сомневаюсь, потому что нужно брать в расчет не только игроков здесь, но и в НХЛ тоже.

Там же сколько повылетало в плей-офф: и Овечкин, и Орлов, и Свечников.

Одни из сильнейших игроков мира вылетели, так что команда была бы очень хорошая», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

12 комментариев
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Кожевников утром - на вхождение в пятерку можем рассчитывать. Кожевников вечером - точно в тройке!
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Какая-то нездоровая фигня с экспертами.Не было нас там, медали разыграны-УСПОКОЙТЕСЬ.
+8
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Ответ dmitry.shine@gmail.com
Кожевников утром - на вхождение в пятерку можем рассчитывать. Кожевников вечером - точно в тройке!
Поддал – осмелел)
+8
-2
+6
Нужно брать в расчет , что это всё влажные мечты пока мы отстранены😎
+6
-1
+5
Если бы еще Ротенберг г. тренером, то 1 место 100%.
+4
0
+4
Особенно Овечкин бы помог )
+3
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+2
Ты же не смотришь ЧМ, откуда знаешь уровень игры других сборных?
+2
0
+2
Ну а если все таки включить здравый смысл, то у нас все оставшиеся в НХЛ звезды имеют возраст за 30 лет и кое-кто под 40. Единственный еще молодой хоккеист, который перспективен - это Свечников и все, так что нужно признать, что нет никакой машины, не красной, ни зеленой, вообще никакой, даже на горизонте.
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Место России на ЧМ прямопропорционально уровню алкоголя в крови Александра. К полуночи в лидеры выбьемся.
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Играют не имена
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Ответ Michael none
Ну а если все таки включить здравый смысл, то у нас все оставшиеся в НХЛ звезды имеют возраст за 30 лет и кое-кто под 40. Единственный еще молодой хоккеист, который перспективен - это Свечников и все, так что нужно признать, что нет никакой машины, не красной, ни зеленой, вообще никакой, даже на горизонте.
Лада есть. Красная лада. Баклажан. Правда в гараже стоит. Придётся толкать. Но есть.
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