Кожевников о ЧМ-2024: «Россия точно была бы в тройке. Нужно брать в расчет игроков НХЛ – Овечкин, Орлов, Свечников. Команда была бы очень хорошая»

Александр Кожевников считает, что Россия могла быть в тройке на ЧМ по хоккею.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

«Если бы сборная России играла на этом турнире, она показала бы себя очень хорошо.

В тройке бы точно была, я не сомневаюсь, потому что нужно брать в расчет не только игроков здесь, но и в НХЛ тоже.

Там же сколько повылетало в плей-офф: и , и , и .

Одни из сильнейших игроков мира вылетели, так что команда была бы очень хорошая», – сказал двукратный олимпийский чемпион .