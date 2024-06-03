«Сагино» впервые в истории выиграл Мемориальный кубок, победив в финале «Лондон». MVP турнира – проспект «Монреаля» Бек

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«Сагино» впервые в истории выиграл Мемориальный кубок, обыграв в финале «Лондон».

Клуб из штата Мичиган был хозяином турнира в этом году. 

В предварительном клубе «Спирит» занял второе место, а в матче за выход в финал разгромил чемпиона WHL «Муз Джо» (7:1). 

В решающем матче «Сагино» обыграл чемпиона OHL «Лондон Найтс» (4:3), взяв реванш за поражение в полуфинале плей-офф лиги Онтарио.

20-летний проспект «Монреаля» Оуэн Бек сделал дубль в решающем матче и был признан самым ценным игроком турнира (4+1 в 5 играх). 

В составе команды чемпионами также стали один из фаворитов драфта НХЛ-2024 защитник Зейн Парех (1+4 в 5 играх) и один из фаворитов драфта НХЛ-2025 форвард Майкл Миса (0+5 в 5 играх). 

«Сагино» стал третьим американским обладателем Мемориального кубка. Ранее его по два раза выигрывали «Портленд Уинтерхокс» (1983, 1998) и «Спокан Чифс» (1991, 2008). 

 

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