Вратарь «Эдмонтона» Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх серии с «Далласом» (96,4%)

Стюарт Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх с «Далласом» (96,4%).

Вратарь « » был признан первой звездой шестого матча финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2).

25-летний канадец отразил 34 из 35 бросков. В пятой игре серии (3:1 в пользу «Ойлерс») он тоже пропустил одну шайбу, отразив 19 из 20 бросков.

В 16 играх в текущем плей-офф у 11 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50.