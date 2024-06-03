Вратарь «Эдмонтона» Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх серии с «Далласом» (96,4%)
Стюарт Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх с «Далласом» (96,4%).
Вратарь «Эдмонтона» был признан первой звездой шестого матча финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2).
25-летний канадец отразил 34 из 35 бросков. В пятой игре серии (3:1 в пользу «Ойлерс») он тоже пропустил одну шайбу, отразив 19 из 20 бросков.
В 16 играх в текущем плей-офф у Скиннера 11 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50.