Вратарь «Эдмонтона» Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх серии с «Далласом» (96,4%)

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх с «Далласом» (96,4%).

Вратарь «Эдмонтона» был признан первой звездой шестого матча финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2). 

25-летний канадец отразил 34 из 35 бросков. В пятой игре серии (3:1 в пользу «Ойлерс») он тоже пропустил одну шайбу, отразив 19 из 20 бросков. 

В 16 играх в текущем плей-офф у Скиннера 11 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50. 

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