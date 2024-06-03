Игроки «Эдмонтона» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции.

«Ойлерс» обыграли « » в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).

Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу Кларенса Кэмпбелла, вручаемому за победу на Западе.

С сезона-2006/07 только два западных чемпиона прикасались к трофею – «Вегас» в 2018 году (проиграл «Вашингтону» в финале Кубка Стэнли) и «Колорадо» в 2022-м (победил «Тампу» в финале Кубка Стэнли).

Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции. В прошлом году трогали – и проиграли в финале Кубка Стэнли