Игроки «Эдмонтона» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Хоккей

Игроки «Эдмонтона» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции.

«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).

Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу Кларенса Кэмпбелла, вручаемому за победу на Западе.

С сезона-2006/07 только два западных чемпиона прикасались к трофею – «Вегас» в 2018 году (проиграл «Вашингтону» в финале Кубка Стэнли) и «Колорадо» в 2022-м (победил «Тампу» в финале Кубка Стэнли). 

Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции. В прошлом году трогали – и проиграли в финале Кубка Стэнли

7 комментариев
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Ну что ж посмотрим в финале, суеверие какой команды сильнее:)
+5
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+5
Кто умнее я про тренерские штабы тот и поставит игру так чтобы выиграть. А прикоснулись или нет разницы нет. К черту предрассудки нас ждет офигенный финал, где талант Макдевида против уверенности Боба. Форчекинг, впечатывание в борт. Надеюсь на 7 матчей
+7
-2
+5
Первый трофей МакДи за Эдмонтон!
+6
-2
+4
Так, и что, теперь обе команды получается выиграют Кубок?
+3
0
+3
Ответ Danny Vigneault
Так, и что, теперь обе команды получается выиграют Кубок?
Да! Будет 3:3 в серии, седьмой матч и штук 15 овертаймов, потом всем это надоест и они согласятся на ничью))
+4
-1
+3
Получается примета сработает на 50% в финале
+1
0
+1
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