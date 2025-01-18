Йокинен о желании тренировать в НХЛ: «Это мечта, но не то, к чему я стремлюсь каждый день. Я работаю, чтобы развивать игроков и помочь «Тимро» побеждать»
Олли Йокинен сообщил, что хотел бы поработать тренером в НХЛ.
«Я понимаю, что количество мест ограничено. Это не то, к чему я стремлюсь каждый день.
Я работаю, чтобы развивать игроков. Чтобы помочь им здесь, а также помочь клубу создать культуру – помочь команде побеждать.
Очевидно, я целеустремленный человек. Я бы сказал, что [работа в НХЛ] – это мечта, но она не является чем-то обязательным для меня», – сказал экс-нападающий клубов НХЛ, главный тренер «Тимро» Олли Йокинен.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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