Йокинен о желании тренировать в НХЛ: «Это мечта, но не то, к чему я стремлюсь каждый день. Я работаю, чтобы развивать игроков и помочь «Тимро» побеждать»

Олли Йокинен сообщил, что хотел бы поработать тренером в НХЛ.

«Я понимаю, что количество мест ограничено. Это не то, к чему я стремлюсь каждый день.

Я работаю, чтобы развивать игроков. Чтобы помочь им здесь, а также помочь клубу создать культуру – помочь команде побеждать.

Очевидно, я целеустремленный человек. Я бы сказал, что [работа в НХЛ] – это мечта, но она не является чем-то обязательным для меня», – сказал экс-нападающий клубов НХЛ, главный тренер «Тимро» Олли Йокинен .