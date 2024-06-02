«Флорида» вернулась в финал Кубка Стэнли после поражения годом ранее. Это 6-й такой случай в НХЛ с 1967 года

Теги рейтинги Питтсбург Бостон Флорида Кубок Стэнли Сент-Луис Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Флорида» вернулась в финал Кубка Стэнли после поражения годом ранее.

«Пантерс» дошли до главной серии плей-офф во 2-м сезоне подряд, выбив «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) в финале Восточной конференции. 

Клуб вернулся в финал после поражения в нем в предыдущем году (от «Вегаса» со счетом 1-4). С момента начала эпохи расширения НХЛ в 1967 году это 6-й такой случай.

Дважды в финал после поражений возвращался «Сент-Луис» (в 1969 и 1970 году, оба раза проиграл – «Монреалю» и «Бостону» соответственно; в тех сезонах клубы Оригинальной и Второй Шестерок не пересекались в плей-офф до финала). 

По разу – «Бостон» в 1978 году (во 2-й раз подряд уступил «Монреалю»), «Эдмонтон» в 1984 году (обыграл «Айлендерс» после поражения от них же годом ранее) и «Питтсбург» в 2009 году (обыграл «Детройт» после поражения от них же годом ранее). 

В этом году соперником «Флориды» будет победитель серии «Даллас» – «Эдмонтон» (2-3 после пяти игр). 

4 комментария
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Флорида сейчас в статусе: "Если не сейчас, то когда?"
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Питсбурк это конечно клоунада была знатная. Бьющий прямо на вбрасывании по рукам Дацюка Сисян и отворачивающийся при этом реф такого редко где увидишь, наверное нигде.
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Ответ Биомеханоид
Выйдут на нефть, и влетят. Нефть хороша, та пара сильнее.
Вас тут не стояло. В очередь на следующий год вместе с Рейнджерс
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