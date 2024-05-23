«Металлург» расторг контракт с Неколенко

«Металлург» и нападающий Архип Неколенко расторгли контракт.

Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон.

перешел в « » летом 2018 года. За шесть лет нападающий сыграл в 286 играх за клуб и набрал 55 (19+36) очков.

В сезоне-2023/24 в активе форварда 4 (2+2) балла в 25 играх регулярного чемпионата и 1 гол в 5 матчах плей-офф.