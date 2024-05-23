«Металлург» расторг контракт с Неколенко
«Металлург» и нападающий Архип Неколенко расторгли контракт.
Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон.
Архип Неколенко перешел в «Металлург» летом 2018 года. За шесть лет нападающий сыграл в 286 играх за клуб и набрал 55 (19+36) очков.
В сезоне-2023/24 в активе форварда 4 (2+2) балла в 25 играх регулярного чемпионата и 1 гол в 5 матчах плей-офф.
А так, спасибо, конечно, огромное Архипу. Незаметный джокер Магнитки, скромный работяга, который выстреливал в самые нужные моменты. Чуть чуть из за травм начал выпадать, надеюсь перегрузится, для боттомных звеньев ценный актив на рынке, проблем с новым контрактом точно не будет)