Фетисов о Ковальчуке: «Забив на ЧМ-2008, он крикнул: «Это для тебя, Россия». Любой начальник, отвечающий за воспитательную политику, крутил бы ролик с утра до вечера»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов Илья Ковальчук НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказал похвалу в адрес Ильи Ковальчука.

В составе сборной России Ковальчук в 2002 году стал бронзовым призером Олимпиады.

На ЧМ-2008 в финале против Канады (5:4 ОТ) Ковальчук сделал дубль, забив победный гол в овертайме.

«Я не обманулся, когда в 2002 году пригласил его в сборную на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Он больше всех хотел победить, был самым энергичным, я видел в нем какой-то сгусток положительной энергии.

Еще он правильно воспитан. Что он сделал, забив победный гол в 2008 году после того, как мы спустя 15 лет выиграли чемпионат мира? Он крикнул: «Это для тебя, Россия».

Любой бы начальник, кто отвечает за воспитательную политику, крутил бы всем этот ролик с утра до вечера.

Он парень богатый, уже играет в Национальной хоккейной лиге, и если он это продумал, то план гениальный сам по себе.

Но если бы он это держал в душе и мечтал забить этот гол с детства, то он большой, очень глубокий человек.

И мне кажется, что все эти моменты, связанные с экстремальным проявлением, его характеризует», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

13 комментариев
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Вот ты и крути с утра до ночи.
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А есть такое понятие:"воспитательная политика"? Фетисов, езжай лучше на Байкал, походи там по лесу, может голова соображать начнет.
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Да как же вы задрали уже с этой Россией. Может уже что-то полезное поделаем для людей из этой России? Ставку ЦБ там снизить или с инфляцией что придумать?
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Какая же у старика каша в голове... То хоккей на Байкале, то космос, теперь это
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Не Славику срочно на Донбасс нужно СРОЧНО!!! Гуси полетели у деда уже не знает
что комментировать....
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Так Матч и крутит ролик победы, где этот прыжок есть и падающий американский флаг с флагштока на Олимпиаде в Лондоне.
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Больше подошëл бы ролик в Вадиком Евсеевым -
"*** вам!! "
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Ответ Melnikov1968
А есть такое понятие:"воспитательная политика"? Фетисов, езжай лучше на Байкал, походи там по лесу, может голова соображать начнет.
Вряд ли . Уже давно не.
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Ответ AERN
У меня это в памяти осталось навсегда. Слезы канадцев тоже как же они плакали ахахахаха
Да, эта победа сродни победе на олимпиаде с участием всех сильнейших. К тому же, на льду родоначальников хоккея, да еще и в год столетия хоккея! И то, что победила именно Россия , было очень символично!
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Ответ Alestern
Да, эта победа сродни победе на олимпиаде с участием всех сильнейших. К тому же, на льду родоначальников хоккея, да еще и в год столетия хоккея! И то, что победила именно Россия , было очень символично!
У канады и были все сильнейшие. Тем ценнее победа.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Да как же вы задрали уже с этой Россией. Может уже что-то полезное поделаем для людей из этой России? Ставку ЦБ там снизить или с инфляцией что придумать?
Неее, мы будем бес конца вспоминать ВОВ, ЧМ 2008 и т.д. и говорить о величии людям, у которых нет денег зубы в порядок привести. Да хрен с этими зубами, зато тогда Канаду выиграли
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Ответ seppblatter@mail.ru
Да как же вы задрали уже с этой Россией. Может уже что-то полезное поделаем для людей из этой России? Ставку ЦБ там снизить или с инфляцией что придумать?
Не думаю, что славек своим детям давал носить обноски различные с фразой: Это исторические вещи! В них ходил мой великий дед! Например. И плевать ему, что обувь уже давно дырявая и одежда превратилась в лохмотья, ЗАТО ИСТОРИЧЕСКОЕ! ВЕЛИКОЕ! )))
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