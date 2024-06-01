Фетисов о Ковальчуке: «Забив на ЧМ-2008, он крикнул: «Это для тебя, Россия». Любой начальник, отвечающий за воспитательную политику, крутил бы ролик с утра до вечера»

Вячеслав Фетисов высказал похвалу в адрес Ильи Ковальчука.

В составе сборной России Ковальчук в 2002 году стал бронзовым призером Олимпиады.

На ЧМ-2008 в финале против Канады (5:4 ОТ) Ковальчук сделал дубль, забив победный гол в овертайме.

«Я не обманулся, когда в 2002 году пригласил его в сборную на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Он больше всех хотел победить, был самым энергичным, я видел в нем какой-то сгусток положительной энергии.

Еще он правильно воспитан. Что он сделал, забив победный гол в 2008 году после того, как мы спустя 15 лет выиграли чемпионат мира? Он крикнул: «Это для тебя, Россия».

Любой бы начальник, кто отвечает за воспитательную политику, крутил бы всем этот ролик с утра до вечера.

Он парень богатый, уже играет в хоккейной лиге, и если он это продумал, то план гениальный сам по себе.

Но если бы он это держал в душе и мечтал забить этот гол с детства, то он большой, очень глубокий человек.

И мне кажется, что все эти моменты, связанные с экстремальным проявлением, его характеризует», – сказал двукратный олимпийский чемпион .