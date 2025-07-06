Rogers Communications выкупила 37,5% акций «Торонто» у холдинга MLSE, увеличив свою долю до 75%. Компания владеет правами на трансляцию НХЛ в Канаде

Компания Rogers Communications выкупила 37,5% акций «Торонто» и других клубов.

Телекоммуникационная компания Rogers Communications Inc. официально завершила сделку по приобретению 37,5% акций у холдинга Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), в структуру которого входят хоккейный клуб «Торонто », баскетбольная команда «Торонто» (НБА), а также футбольный клуб в МЛС и ряд других активов.

Таким образом, доля Rogers в MLSE теперь составляет 75%, что делает ее контрольным акционером. За последние десять лет компания вложила в развитие канадского спорта более 15 миллиардов долларов.

«MLSE – это один из самых уважаемых спортивных брендов в мире, и мы гордимся тем, что теперь являемся мажоритарным владельцем этих культовых команд.

Прямые трансляции спорта – важнейшая часть нашего бизнеса и то, чем живут миллионы болельщиков по всей стране», – заявил президент и генеральный директор Rogers Тони Стаффьер.

Также Rogers подписала новое 12-летнее соглашение о продлении эксклюзивных прав на трансляции матчей НХЛ в Канаде.