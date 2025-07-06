Самсонову придется снизить требования по контракту, чтобы остаться в НХЛ. Вратарь рассматривает возвращение в КХЛ (Sportsnet)

Люк Фокс считает, что Илье Самсонову нужно снизить требования по контракту.

Срок контракта 28-летнего вратаря с «Вегасом» с зарплатой 1,8 млн долларов истек 30 июня.

«Среди всех вратарей, вышедших на рынок свободных агентов 1 июля, ни у кого не было лучшего баланса, чем у россиянина – 16 побед в 29 матчах в составе «Вегаса » в сезоне-2024/25.

Тем не менее, «Голден Найтс», похоже, определились с основным дуэтом: Эдином Хиллом и Акирой Шмидом , которые вместе обойдутся клубу в 7,125 миллиона долларов. А сам Илья Самсонов , по информации источников, настроен сменить обстановку.

С учетом того, насколько скуден рынок вратарей этим летом, особенно после того, как Джон Гибсон наконец был обменян [в «Детройт»], Самсонов остается одной из самых интригующих опций для команд.

Однако клубов, куда он мог бы перейти, немного – и, возможно, ему придется снизить свои требования по контракту», – написал журналист Sportsnet Люк Фокс.

Самсонов может вернуться в КХЛ, сообщил агент: «Обсудим варианты, в том числе с руководством «Металлурга»