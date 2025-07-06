Малков может войти в штаб Хартли в «Локомотиве». В «Витязе» он был тренером вратарей с 2017-го (Михаил Зислис)

Андрей Малков может стать тренером вратарей в «Локомотиве».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

52-летний Малков с 2017 года работал тренером вратарей в «Витязе ». С 2001 по 2003 год он играл в составе «Локомотива ».

Напомним, ранее ярославский клуб объявил о назначении Боба Хартли на пост главного тренера.