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  • Малков может войти в штаб Хартли в «Локомотиве». В «Витязе» он был тренером вратарей с 2017-го (Михаил Зислис)
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Малков может войти в штаб Хартли в «Локомотиве». В «Витязе» он был тренером вратарей с 2017-го (Михаил Зислис)

Андрей Малков может стать тренером вратарей в «Локомотиве».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

52-летний Малков с 2017 года работал тренером вратарей в «Витязе». С 2001 по 2003 год он играл в составе «Локомотива». 

Напомним, ранее ярославский клуб объявил о назначении Боба Хартли на пост главного тренера. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Михаил Зислис
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