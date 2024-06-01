Задоров о будущем: «Главное – срок контракта. Чувствую, что легко могу играть до 35-36 лет на высоком уровне»

Никита Задоров поделился мыслями о приоритетах нового контракта.

29-летний защитник « » может стать неограниченно свободным агентом.

Сообщалось, что россиянин отклонил предложение «Кэнакс» о контракте на 4-5 лет с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

«Для меня самое главное – срок контракта. Чувствую, что легко я могу играть до 35-36 лет на высоком уровне. Думаю, что мое тело способно на это.

Нет такого, что я склонен к травмам.

Чувствую, что могу выйти на другой уровень как хоккея, так и лидерских качеств, когда буду понимать, что я в команде надолго. Так просто легче психологически и физически», – приводит Sportsnet слова Никиты Задорова.