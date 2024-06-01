Задоров о будущем: «Главное – срок контракта. Чувствую, что легко могу играть до 35-36 лет на высоком уровне»

Теги Ванкувер НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров поделился мыслями о приоритетах нового контракта.

29-летний защитник «Ванкувера» может стать неограниченно свободным агентом.

Сообщалось, что россиянин отклонил предложение «Кэнакс» о контракте на 4-5 лет с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

«Для меня самое главное – срок контракта. Чувствую, что легко я могу играть до 35-36 лет на высоком уровне. Думаю, что мое тело способно на это.

Нет такого, что я склонен к травмам.

Чувствую, что могу выйти на другой уровень как хоккея, так и лидерских качеств, когда буду понимать, что я в команде надолго. Так просто легче психологически и физически», – приводит Sportsnet слова Никиты Задорова.

8 комментариев
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«Кэнакс» всего-то нужно пригрозить ссылкой в Сибирь и Никитка сам начнёт им доплачивать🤣
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После контракта новичка ему ни разу не дали больше чем на 2 года, а тут он захотел на 6-8 сразу? Он не Крис Пронгер
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6 на 6 он реально стоит, и это минимум с его набором качеств и физикой.
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Если чувствует что может до 36 высокий уровень показывать, то значит новый контракт и в 33 года сможет получить. Но я думаю руководство Ванкувера понимает что он не потянет такой срок. На 4 года ему давать, уже риск. В контрактный сезон выложился. Ещё 2-3 года максимум и пойдёт спад.
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Ответ Иван Шуткин
А что его постоянно выгоняют из клубов, а точнее меняют, но это тоже самое. Заиграл в Ванкувере и при этом не соглашается на новый контракт. Абсурд полный
Это вообще ни о чём не говорит. Тоффоли вон тоже чуть не каждый год меняют.
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