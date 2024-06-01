Тренер «Эдмонтона» про 3:1 с «Далласом»: «Показали самую ровную игру в течение 60 минут в этом плей-офф, возможно»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Тренер «Эдмонтона» остался доволен игрой команды в 5-м матче с «Далласом».

«Ойлерс» обыграли «Старс» в пятом матче финала Западной конференции (3:1, 3-2). 

«В такой момент сезона невозможно провести все 60 минут, доминируя и переигрывая соперника. Так не бывает. Сопернику есть что сказать, это хорошая команда. 

Но сегодня мы, возможно, показали самую ровную игру в течение 60 минут в этом плей-офф. Нам нужно будет так же постараться и в шестом матче – и даже больше.

«Даллас» очень хорош на выезде. Сегодня победа была для нас обязательной, то же будет и в шестой игре», – сказал Крис Кноблаух.

 

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