Скиннер о Нюджент-Хопкинсе: «Один из лучших двусторонних игроков в НХЛ. Но еще больше впечатляют его человеческие качества»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Райан Нюджент-Хопкинс Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер высказался об игре Райана Нюджент-Хопкинса.

Форвард «Эдмонтона» дважды отличился в большинстве в пятом матче финала Западной конференции против «Старс» (3:1, 3-2). 

В активе нападающего стало 20 (6+14) очков в 17 играх в текущем плей-офф НХЛ

«Это один из лучших двусторонних игроков в НХЛ. Он очень трудолюбив. Но еще больше меня впечатляют его человеческие качества. Он является лидером и вне льда.

Я следил за его игрой, когда рос, он был одним из любимых игроков (Скиннер родился и вырос в Эдмонтоне, ему было 12 лет на момент прихода Хопкинса в клуб – прим. Sports). Познакомившись с ним, я многому у него научился. Очень здорово, что мне удалось подружиться с этим парнем», – сказал вратарь «Ойлерс». 

2 комментария
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Клим Костин во многих интервью говорил, что РНХ самый добрый и открытый парень во всей лиге, а Конор МакДэвид простой и скромный парень, несмотря на свой статус и рекорды.
Вообще он признавался, что атмосфера в раздевалке у Ойлерз самая лучшая из всех команд, где он играл. Типа все друг друга поддерживают
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Директор Скиннер врать не будет
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