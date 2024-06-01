Скиннер о Нюджент-Хопкинсе: «Один из лучших двусторонних игроков в НХЛ. Но еще больше впечатляют его человеческие качества»
Стюарт Скиннер высказался об игре Райана Нюджент-Хопкинса.
Форвард «Эдмонтона» дважды отличился в большинстве в пятом матче финала Западной конференции против «Старс» (3:1, 3-2).
В активе нападающего стало 20 (6+14) очков в 17 играх в текущем плей-офф НХЛ.
«Это один из лучших двусторонних игроков в НХЛ. Он очень трудолюбив. Но еще больше меня впечатляют его человеческие качества. Он является лидером и вне льда.
Я следил за его игрой, когда рос, он был одним из любимых игроков (Скиннер родился и вырос в Эдмонтоне, ему было 12 лет на момент прихода Хопкинса в клуб – прим. Sports). Познакомившись с ним, я многому у него научился. Очень здорово, что мне удалось подружиться с этим парнем», – сказал вратарь «Ойлерс».
Вообще он признавался, что атмосфера в раздевалке у Ойлерз самая лучшая из всех команд, где он играл. Типа все друг друга поддерживают