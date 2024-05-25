Пашков о том, что «Динамо» ставит на ветеранов: «С волками жить – по-волчьи выть. В КХЛ конвейер из матчей, клубам нет смысла возиться с молодежью»

Александр Пашков считает, что КХЛ не мотивирует клубы развивать молодежь.

– Вас не беспокоит, что «Динамо» вкладывается в ветеранов, так или иначе лишая больших шансов свою молодежь, – и становится возрастной командой?

– С волками жить – по-волчьи выть. Правила игры диктует лига. Каждый сезон – конвейер из матчей, времени для тренировочного процесса не предусмотрено.

В такой ситуации клубам нет особого смысла возиться со своей молодежью, ее учить и обкатывать. Берешь опытных игроков и легионеров, нагружаешь их играми, выжимаешь – и все ради результата. А со следующего сезона все по-новому.

Да, жаль молодежь, в больших клубах ее интересами приходится жертовать. Посмотрите на трансферы не только « », но и « », . Эти команды во имя результата стараются укрепиться опытными игроками, которые способны выстрелить здесь и сейчас, – сказал олимпийский чемпион.