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Денисенко может вернуться в КХЛ. Два клуба Востока хотят выменять у «Локомотива» права на 25-летнего форварда (Артур Хайруллин)

Григорий Денисенко может вернуться в КХЛ.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, два клуба из Восточной конференции хотят выменять у «Локомотива» права на 25-летнего форварда.

Позднее агентство Winners заявило, что будет представлять интересы Денисенко.

Прошлый сезон нападающий начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата.

На счету Денисенко 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в восьми матчах при полезности «минус 8».

За карьеру игрок провел 34 игры в НХЛ (за «Флориду» и «Вегас»), а также 243 матча в АХЛ с учетом плей-офф.

Денисенко – худший выбор «Флориды» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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