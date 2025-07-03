Денисенко может вернуться в КХЛ. Два клуба Востока хотят выменять у «Локомотива» права на 25-летнего форварда (Артур Хайруллин)

Григорий Денисенко может вернуться в КХЛ.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, два клуба из Восточной конференции хотят выменять у «Локомотива » права на 25-летнего форварда.

Позднее агентство Winners заявило , что будет представлять интересы Денисенко .

Прошлый сезон нападающий начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл » по ходу чемпионата.

На счету Денисенко 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в восьми матчах при полезности «минус 8».

За карьеру игрок провел 34 игры в НХЛ (за «Флориду » и «Вегас»), а также 243 матча в АХЛ с учетом плей-офф.

Денисенко – худший выбор «Флориды» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic