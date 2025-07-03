40-летний Бернс перешел в «Колорадо» на год с зарплатой 1 млн долларов. Бонусы – 3 млн

«Колорадо» подписал защитника Брента Бернса на один год с зарплатой 1 млн долларов.

Еще 3 млн 40-летний канадец может заработать в виде бонусов – за определенное число проведенных матчей, сообщает Sportsnet.

Его зарплата по прежнему контракту (с «Каролиной») составляла 8 млн.

В прошлом сезоне в 82 играх чемпионате НХЛ Бернс набрал за «Харрикейнс» 29 (7+22) очков при полезности “+7” и среднем времени на льду 20:57.

У защитника продолжается 4-я среди самых длинных серий по числу игр подряд без пропусков в регулярках (925, с ноября 2013 года). В истории лиги его опережают только Фил Кессел (1064), Кит Йэндл (989) и Даг Джарвис (964).

Всего в регулярках НХЛ Бернс провел 1497 матчей и набрал 910 (261+649) очков. В Кубке Стэнли – 135 игр и 80 (24+56) баллов.