Федор Канарейкин: «С приходом Лайпсика «Автомобилист» станет еще больше нацелен на Кубок Гагарина. Он хороший игрок для КХЛ»
Федор Канарейкин высказался о переходе Брендана Лайпсика в «Автомобилист».
«Автомобилист» давно уже нацелен на Кубок Гагарина. С приходом Лайпсика станет еще больше нацелен. Это усиление для клуба. Для Континентальной хоккейной лиги он является хорошим игроком, в «Магнитке» он это доказал.
В СКА, конечно, он не сработался. Провел не такой сезон, какой от него ждали.
В «Автомобилисте» канадское направление, много легионеров, поэтому ему будет комфортно. Думаю, он там будет основным ядром и раскроет потенциал, который у него имеется», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.