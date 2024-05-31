Федор Канарейкин: «С приходом Лайпсика «Автомобилист» станет еще больше нацелен на Кубок Гагарина. Он хороший игрок для КХЛ»

Федор Канарейкин высказался о переходе Брендана Лайпсика в «Автомобилист».

«Автомобилист» давно уже нацелен на . С приходом станет еще больше нацелен. Это усиление для клуба. Для Континентальной хоккейной лиги он является хорошим игроком, в «Магнитке» он это доказал.

В , конечно, он не сработался. Провел не такой сезон, какой от него ждали.

В « » канадское направление, много легионеров, поэтому ему будет комфортно. Думаю, он там будет основным ядром и раскроет потенциал, который у него имеется», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.