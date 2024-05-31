Федор Канарейкин: «С приходом Лайпсика «Автомобилист» станет еще больше нацелен на Кубок Гагарина. Он хороший игрок для КХЛ»

Теги СКА Автомобилист Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Брендан Лайпсик Хоккей

Федор Канарейкин высказался о переходе Брендана Лайпсика в «Автомобилист».

«Автомобилист» давно уже нацелен на Кубок Гагарина. С приходом Лайпсика станет еще больше нацелен. Это усиление для клуба. Для Континентальной хоккейной лиги он является хорошим игроком, в «Магнитке» он это доказал.

В СКА, конечно, он не сработался. Провел не такой сезон, какой от него ждали.

В «Автомобилисте» канадское направление, много легионеров, поэтому ему будет комфортно. Думаю, он там будет основным ядром и раскроет потенциал, который у него имеется», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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2 комментария
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Авто мощно усиливается конечно
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Все так, Канарейкин, как всегда, прав.
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