Агент Лайпсика подтвердил переговоры о переходе форварда в «Автомобилист»

Теги СКА Автомобилист возможные переходы КХЛ Брендан Лайпсик ТАСС Алеша Пилко Хоккей

Брендан Лайпсик ведет переговоры с «Автомобилистом».

Об этом заявил представитель хоккеиста Алеша Пилко.

«Мы ведем диалог с «Автомобилистом», – сказал Пилко.

Ранее появилась информация, что форвард подпишет соглашение с уральским клубом.

Прошлый сезон канадец с российским паспортом провел в СКА.

В Фонбет чемпионате КХЛ Брендан Лайпсик сыграл 19 матчей и 4 (2+2) набранных очка. В плей-офф у него 2 игры без результативных действий.

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