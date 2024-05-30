Агент Лайпсика подтвердил переговоры о переходе форварда в «Автомобилист»
Брендан Лайпсик ведет переговоры с «Автомобилистом».
Об этом заявил представитель хоккеиста Алеша Пилко.
«Мы ведем диалог с «Автомобилистом», – сказал Пилко.
Ранее появилась информация, что форвард подпишет соглашение с уральским клубом.
Прошлый сезон канадец с российским паспортом провел в СКА.
В Фонбет чемпионате КХЛ Брендан Лайпсик сыграл 19 матчей и 4 (2+2) набранных очка. В плей-офф у него 2 игры без результативных действий.