Рыбин о ЧМ: «От Канады приехали бы другие хоккеисты, если бы Россия была на турнире. Без нас всем скучно»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Максим Рыбин Евгений Малкин Александр Овечкин Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Никита Кучеров Михаил Сергачев Хоккей

Максим Рыбин высказался о выступлении Канады на ЧМ по хоккею-2024.

– Почему Канада не дошла до финала и даже не выиграла матч за третье место?

– Думаю, на ЧМ от Канады приехали бы другие хоккеисты, если бы на турнире была Россия.

У нас из НХЛ освободились Кучеров, Сергачев, Овечкин, Малкин. Посмотрите, какая бригада уже набралась. В КХЛ тоже есть много хороших игроков.

Без нас всем скучно. Надеюсь, скоро все нормализуется, – заявил бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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15 комментариев
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Скучно без большого хоккея в первую очередь российским болельщикам. Бесконечные игры с белоруссами мало кому интересны.
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🤣😂😂😂😂 До слез! Это песец, какое самомнение! Эти люди пробили дно.
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Ответ catcher69
мвахахахахахахаха)))))))))))))))))))))))))))
Ты чего?! Макдэвид бы бросил Эдмонтон, а Маккиннон Колорадо в разгар Стэнли! И все ради возможности сыграть против Гусева и Шарипзянова на ЧМ!
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мвахахахахахахаха)))))))))))))))))))))))))))
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Рекорды посещаемости наглядно подтверждают слова Рыбина о скуке.
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Без нас этот мир вообще не имеет смысла. Всё скучно, жалко и позорно. Какие-то геи, бегунки, дураки кругом. Только Великая Россия выделяется на всем этом фоне💪🏻
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Ответ Андрей Валерьевич
Кросби ещё подтянулся бы)))
Сам Гретцки бы вернулся на лед!
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Ответ Андрей Валерьевич
Макс, не позорься
Макс опозорился, еще когда перешел из Спартака в СКА. Первый из предавших так сказать. ;)
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Откуда берётся этот бред про скуку, отсутствие интереса, низком уровне ЧМ? Можно поделиться мнением, высказать свою точку зрения и т.д. Но зачем придумывать всякую чепуху, когда есть об’ективные вещи. Полнейшая глупость.
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Ага, остановили бы сезон в НХЛ в январе и готовились бы
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наверное на следующей чемпионат Канада откажется ехать.если не будет России.
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Макс, не позорься
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Мне кажется и не вспоминали играли и играли не до скук было командам
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ты чего?! Макдэвид бы бросил Эдмонтон, а Маккиннон Колорадо в разгар Стэнли! И все ради возможности сыграть против Гусева и Шарипзянова на ЧМ!
Кросби ещё подтянулся бы)))
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ты чего?! Макдэвид бы бросил Эдмонтон, а Маккиннон Колорадо в разгар Стэнли! И все ради возможности сыграть против Гусева и Шарипзянова на ЧМ!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅
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