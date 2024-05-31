Рыбин о ЧМ: «От Канады приехали бы другие хоккеисты, если бы Россия была на турнире. Без нас всем скучно»

Максим Рыбин высказался о выступлении Канады на ЧМ по хоккею-2024.

– Почему Канада не дошла до финала и даже не выиграла матч за третье место?

– Думаю, на ЧМ от Канады приехали бы другие хоккеисты, если бы на турнире была Россия.

У нас из освободились , , , . Посмотрите, какая бригада уже набралась. В КХЛ тоже есть много хороших игроков.

Без нас всем скучно. Надеюсь, скоро все нормализуется, – заявил бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.