Рыбин о ЧМ: «От Канады приехали бы другие хоккеисты, если бы Россия была на турнире. Без нас всем скучно»
Максим Рыбин высказался о выступлении Канады на ЧМ по хоккею-2024.
– Почему Канада не дошла до финала и даже не выиграла матч за третье место?
– Думаю, на ЧМ от Канады приехали бы другие хоккеисты, если бы на турнире была Россия.
У нас из НХЛ освободились Кучеров, Сергачев, Овечкин, Малкин. Посмотрите, какая бригада уже набралась. В КХЛ тоже есть много хороших игроков.
Без нас всем скучно. Надеюсь, скоро все нормализуется, – заявил бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.