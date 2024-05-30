10 млн долларов в год – пожелание Конекны по новому контракту. «Филадельфия» готова предложить до 8,5 млн в год

Теги Филадельфия НХЛ Трэвис Конекны Хоккей

Трэвис Конекны хочет 10 миллионов долларов в год по новому контракту.

Действующее соглашение форварда с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

«Филадельфия» и хоккеист еще не начинали вести переговоры о новом соглашении, но известно, что сторона игрока рассчитывает получить 10 миллионов долларов в год по контракту по максимальному восьмилетнему сроку.

Клуб считает комфортным договор с окладом около 8 или 8,5 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне Трэвис Конекны набрал 68 (33+35) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

На данный момент в лиге в его активе 400 (174+226) баллов в 564 играх.

8 комментариев
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Аппетиты неплохие) Только столько он не стоит
+13
-1
+12
Хахаха
+3
0
+3
Ответ H1Tretz
Аппетиты неплохие) Только столько он не стоит
однозначно не стоит
+2
0
+2
И 7 было бы много
+3
-2
+1
Скоро каждая собака будет 10 миллионов требовать
+1
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будет 7,5 на 7 думаю
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Борзеет, Конченый, много вперёд просит. 10 это уже элита. но он к ней никак не относится.
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Ах, Фунтик , ты со мной согласен ? Конекны да, Конекны да , Конекны -даааа
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