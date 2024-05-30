10 млн долларов в год – пожелание Конекны по новому контракту. «Филадельфия» готова предложить до 8,5 млн в год

Трэвис Конекны хочет 10 миллионов долларов в год по новому контракту.

Действующее соглашение форварда с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

« » и хоккеист еще не начинали вести переговоры о новом соглашении, но известно, что сторона игрока рассчитывает получить 10 миллионов долларов в год по контракту по максимальному восьмилетнему сроку.

Клуб считает комфортным договор с окладом около 8 или 8,5 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне набрал 68 (33+35) очков в 76 матчах регулярного чемпионата .

На данный момент в лиге в его активе 400 (174+226) баллов в 564 играх.