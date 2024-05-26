Тардиф о рекордной посещаемости ЧМ: «Хоккей победил, это фантастический успех. Чехия – хоккейная страна. У нас будет отличный финал»
Люк Тардиф высказался об огормном интересе к ЧМ.
Чемпионат мира 2024 года в Праге и Остраве зафиксировал рекордную посещаемость, которая составила почти 800 000 человек.
«Это фантастический успех. Он показал, что Чехия – хоккейная страна.
Хоккей победил – неважно, каким будет результат финала. Я уверен, что у нас будет отличный финал», – заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по хоккею Швейцария – Чехия. Начало – в 21:20 по московскому времени.
Чм без РФ никому не нужен, а у
Суперсерии Россия-Беларусь миллиард просмотров.
вероятно, и кубок мира-2025 окажется суперпопулярным и никто вновь не вспомнит о существовании путентим-25…
но условный Петя из какого-нибудь маленького городка до сих пор верит, что в Европе крах всего)
Ну и уровень ЧМ достаточно высокий.