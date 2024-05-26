Тардиф о рекордной посещаемости ЧМ: «Хоккей победил, это фантастический успех. Чехия – хоккейная страна. У нас будет отличный финал»

Теги ИИХФ болельщики Сборная Чехии по хоккею НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф высказался об огормном интересе к ЧМ.

Чемпионат мира 2024 года в Праге и Остраве зафиксировал рекордную посещаемость, которая составила почти 800 000 человек. 

«Это фантастический успех. Он показал, что Чехия – хоккейная страна.

Хоккей победил – неважно, каким будет результат финала. Я уверен, что у нас будет отличный финал», – заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по хоккею Швейцария – Чехия. Начало – в 21:20 по московскому времени.

11 комментариев
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Очередной фейк.
Чм без РФ никому не нужен, а у
Суперсерии Россия-Беларусь миллиард просмотров.
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Хоккей и без России хоккей.., к сожалению это так. По итогу,отряд не заметил потери бойца. Очень хочу и надеюсь что наша сборная через год вернётся.
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Ответ Ми Ша
Хоккей и без России хоккей.., к сожалению это так. По итогу,отряд не заметил потери бойца. Очень хочу и надеюсь что наша сборная через год вернётся.
Через год никак не попадаем. Лет 5 ещё отдохнем походу..
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Так то все по делу. Сегодня обзоры иихф матчей буду смотреть с большим интересом, чем заокеанского(для меня) в кое-то веки
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старым бесам совецкого хоккея, отрабатывающим методичку, везет как утопленникам - что ни ляпнут, то все мимо.
вероятно, и кубок мира-2025 окажется суперпопулярным и никто вновь не вспомнит о существовании путентим-25…
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Там рекорды. у нас рекорды. почему не дружим.
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эпично загнивают бгг, аж рекорды бьют)
но условный Петя из какого-нибудь маленького городка до сих пор верит, что в Европе крах всего)
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Чехия хоккейная страна, плюс удобно расположена, цены гуманные, пиво и кухня отличная, есть свои достопримечательности и колорит, сервис нормальный, вот народ и приехал.
Ну и уровень ЧМ достаточно высокий.
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Щас выйдет Быков и скажет, что в Швейцарии ЧМ никому не интересен, а всем интересно как сегодня/завтра стартует Роджер Федерер на Ролан Гарросе.
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