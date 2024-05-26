Тардиф о рекордной посещаемости ЧМ: «Хоккей победил, это фантастический успех. Чехия – хоккейная страна. У нас будет отличный финал»

Люк Тардиф высказался об огормном интересе к ЧМ.

Чемпионат мира 2024 года в Праге и Остраве зафиксировал рекордную посещаемость, которая составила почти 800 000 человек.

«Это фантастический успех. Он показал, что – хоккейная страна.

победил – неважно, каким будет результат финала. Я уверен, что у нас будет отличный финал», – заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по хоккею – Чехия. Начало – в 21:20 по московскому времени.