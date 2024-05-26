Тардиф о Кубке мира: «Мы поговорим с НХЛ, чтобы понять, возможно ли организовать турнир на том же уровне, что и в футболе»

Люк Тардиф рассказал о планах вывести Кубок мира на один уровень с футбольным ЧМ.

Президент ИИХФ отметил, что мандат организации заключается в построении международного хоккейного календаря, который учитывает не только приоритеты ИИХФ, и НХЛ, но и европейских лиг, а также влияет на определение сроков проведения еще одного потенциального Кубка мира по хоккею.

«Мы достигли соглашения о привлечении игроков НХЛ не только на одну, но и на две следующие Олимпиады [в 2026 и 2030 годах].

Мы собираемся сесть за стол переговоров с НХЛ, чтобы понять, возможно ли организовать Кубок мира на том же уровне, что и в футболе», – сказал Тардиф.