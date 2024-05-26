Тардиф о Кубке мира: «Мы поговорим с НХЛ, чтобы понять, возможно ли организовать турнир на том же уровне, что и в футболе»

Теги ИИХФ НХЛ МОК Кубок мира чемпионат мира ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф рассказал о планах вывести Кубок мира на один уровень с футбольным ЧМ.

Президент ИИХФ отметил, что мандат организации заключается в построении международного хоккейного календаря, который учитывает не только приоритеты ИИХФ, МОК и НХЛ, но и европейских лиг, а также влияет на определение сроков проведения еще одного потенциального Кубка мира по хоккею.

«Мы достигли соглашения о привлечении игроков НХЛ не только на одну, но и на две следующие Олимпиады [в 2026 и 2030 годах].

Мы собираемся сесть за стол переговоров с НХЛ, чтобы понять, возможно ли организовать Кубок мира на том же уровне, что и в футболе», – сказал Тардиф.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Турнир без кучерова, василевского, панарина, малкина, овечкина, орлова, сергачева, бобровского - это уже не будет уровня футбольного чм
+1
0
+1
Без России , сборной ТОП 3 мира по хоккею и Олимпийской сборной ТОП 3 мира , хоккейные турниры и олимпийские игры мягко говоря неполноценнны, а грубо говоря это похоже на какую то мерзопакостнейшую сверхъестественную стадную русофобскую шизофрению от всех этих стран. Народы всех этих стран должны выйти на улицы и потребовать от своих неизвестных руководителей прекратить страдать этой шизофренией.
0
0
0
Как всегда все упрется в деньги, никто не захочет уступать и дальше разговоров это не зайдет. НХЛ это не нужно, у нее и так все прекрасно, а ИИХФ тоже нет смысла заниматься благотворительностью и отдавать доход от трансляций и рекламы в пользу НХЛ.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий