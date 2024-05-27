Агент Андронова о СКА: «Идут переговоры, ничего не подписано. Мы общаемся со всеми клубами»

Агент Сергея Андронова прокомментировал ход переговоров со СКА.

Главный тренер клуба Роман Ротенберг сообщил, что нападающий может перейти в .

– Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Идут переговоры, еще ничего не подписано. Никакой информации дать не могу.

– Переговоры со СКА ведутся?

– Мы ведем переговоры со всеми клубами. До тех пор, пока контракт не подписан, я со своей стороны не могу что‑либо озвучивать.

Это не просто мой принцип, а нормальное положение вещей, – сказал представитель хоккеиста .

В минувшем сезоне набрал 18 (7+11) очков за 59 матчей в регулярке и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.