Агент Андронова о СКА: «Идут переговоры, ничего не подписано. Мы общаемся со всеми клубами»

Теги Локомотив СКА возможные переходы Сергей Андронов Петр Приходько КХЛ Матч ТВ Хоккей

Агент Сергея Андронова прокомментировал ход переговоров со СКА.

Главный тренер клуба Роман Ротенберг сообщил, что нападающий может перейти в СКА.

– Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Идут переговоры, еще ничего не подписано. Никакой информации дать не могу.

– Переговоры со СКА ведутся?

– Мы ведем переговоры со всеми клубами. До тех пор, пока контракт не подписан, я со своей стороны не могу что‑либо озвучивать.

Это не просто мой принцип, а нормальное положение вещей, – сказал представитель хоккеиста Петр Приходько.

В минувшем сезоне Сергей Андронов набрал 18 (7+11) очков за 59 матчей в регулярке и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.

3 комментария
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Была же новость, что Локо собирается предложить ему новый контракт. Уже все?
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Если в СКА контракт просите на 4 года, там всем такие отписывают.
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Ответ Алексей Тор
Если в СКА контракт просите на 4 года, там всем такие отписывают.
не, не вариант... там их каждый год переподписывают... скоро игроки Ротенбергу платить будут за право играть в ска...
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