Юдин о расставании СКА с игроками: «О некоторых можно сказать – подвели. 4 очка Лайпсика с такой зарплатой – провал. Возрастные хоккеисты не тянут уровень»

Александр Юдин оценил изменения в составе СКА.

Петербургский клуб сообщил, что выступления в команде завершили вратарь , защитники , Михаила Пашнин, а также нападающие , Александр Кадейкин и .

«Не вижу ничего удивительного в том, что СКА расстался сразу с шестью игроками. Большинство из них не лучшим образом провели сезон.

О некоторых и вовсе можно сказать, что они подвели команду. Например, явно больше ожидали от Лайпсика, но он больше лечился, чем играл, а когда выходил на лед, то совсем не впечатлял. Четыре очка за сезон для нападающего с такой зарплатой – это полный провал.

В похожей ситуации находится и Маттссон, который проиграл конкуренцию не только Серебрякову, но и совсем молодым Плешкову и Мойсевичу.

Возрастные игроки уже явно не тянут тот уровень скоростей и движения, который требуется в СКА.

Сергеев выглядел более цельно, но в нужный момент тоже не смог повести команду за собой. Учитывая, что все они высокооплачиваемые хоккеисты, то неудивительно, что клуб расстается с ними.

Со Швецом-Роговым немного иная ситуация, но очевидно, что ему сложно выйти на прежний уровень после травмы. СКА сделал все, чтобы Артем восстановился, но теперь ему надо много игровой практики на высоком уровне.

По спортивным показателям ему сложно пробиться в основу такой сильной команды, а играть в ВХЛ – это не вариант для бывшего нападающего сборной.

Поэтому будет вполне логично, если Швец-Роговой попробует набрать кондиции в клубе попроще», – сказал бывший игрок СКА Александр Юдин.