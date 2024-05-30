В обоих финалах конференций Кубка Стэнли будет не менее 6 матчей – 7-й случай за 20 лет в НХЛ

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

В обоих финалах конференций Кубка Стэнли будет сыграно не менее 6 матчей.

Это 7-й случай за последние 20 лет в плей-офф НХЛ, ранее подобное произошло в 2021, 2017, 2016, 2015, 2014 и 2004 годах.

Сегодня «Эдмонтон» обыграл «Даллас» (5:2), сравняв счет в финале Запада (2-2). На Востоке также равенство – в противостоянии между «Рейнджерс» и «Флоридой» (2-2).

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9 комментариев
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Флорида-Эдмонтон будет украшением финала
Первый канадский чемпион за 31 год либо новая команда впервые выиграет КС (за 31 год своего существования), причём одна из самых скромных по части кубковой истории.
Короче 31 против 31)
+9
-1
+8
Шикарный в этом году плей-офф вышел
+4
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+4
Даёшь 7матчевые серии!
+3
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+3
Хороший расклад.
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Эдмонтон так держать 🙏🙏🤘🤘
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Ответ Алексей Тор
Хороший расклад.
Ещё лучший будет расклад 3:2 ⚠️⚠️ Эдмонтон
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Ответ Maxim Shumov
Шикарный в этом году плей-офф вышел
Согласен 👍👍👍
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Ответ Why always me?!
Даёшь 7матчевые серии!
С такой игрой как сегодня, то не отказываюсь и все 7 матчей серии смотреть
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