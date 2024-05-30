В обоих финалах конференций Кубка Стэнли будет не менее 6 матчей – 7-й случай за 20 лет в НХЛ

В обоих финалах конференций Кубка Стэнли будет сыграно не менее 6 матчей.

Это 7-й случай за последние 20 лет в плей-офф , ранее подобное произошло в 2021, 2017, 2016, 2015, 2014 и 2004 годах.

Сегодня « » обыграл « » (5:2), сравняв счет в финале Запада (2-2). На Востоке также равенство – в противостоянии между « » и «Флоридой» (2-2).