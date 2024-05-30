В обоих финалах конференций Кубка Стэнли будет не менее 6 матчей – 7-й случай за 20 лет в НХЛ
В обоих финалах конференций Кубка Стэнли будет сыграно не менее 6 матчей.
Это 7-й случай за последние 20 лет в плей-офф НХЛ, ранее подобное произошло в 2021, 2017, 2016, 2015, 2014 и 2004 годах.
Сегодня «Эдмонтон» обыграл «Даллас» (5:2), сравняв счет в финале Запада (2-2). На Востоке также равенство – в противостоянии между «Рейнджерс» и «Флоридой» (2-2).
Первый канадский чемпион за 31 год либо новая команда впервые выиграет КС (за 31 год своего существования), причём одна из самых скромных по части кубковой истории.
Короче 31 против 31)