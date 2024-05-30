Давыдов о «Динамо»: «Мне понравился ход со Слепышевым – забивным и одновременно рабочим форвардом. Его переход усилит команду»
Виталий Давыдов оценил переход Антона Слепышева в «Динамо».
– «Селекция «Динамо» не вызывает беспокойства» – таким был заголовок вашего интервью в середине мая. С тех пор громких трансферов в исполнении бело-голубых не было...
– Ну почему. Мне понравился ход со Слепышевым – забивным и одновременно рабочим форвардом, который принес много пользы чемпионским ЦСКА.
Формат Слепышева именно «динамовский», поэтому его переход усилит нашу команду.
– Что думаете о вратарской линии «Динамо»?
– Пришел новый тренер по голкиперам, он на все посмотрит свежим взглядом. Не удивлюсь, если прошлогодние голкиперы еще выстрелят.
Но если на трансферном рынке все-таки появится сильный голкипер, то наш клуб, думаю, сработает, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.