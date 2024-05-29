Коньков о Ткачеве и 600 млн: «В НХЛ тех денег, что дали в «Авангарде», он бы не получил и близко. Первый заход у него не получился, и второй вызвал бы у многих сомнения»

Теги Авангард СКА Сергей Коньков НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев 1995 деньги Хоккей

Сергей Коньков считает, что Владимир Ткачев в НХЛ зарабатывал бы меньше.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард подписал новый контракт с «Авангардом» сроком на 5 лет. По новому соглашению Ткачев заработает более 600 миллионов рублей. 

«Я считаю, что «Авангард» для Ткачева – это отличное предложение для продолжения карьеры в России. Сейчас в КХЛ только СКА может похвастаться такими долгосрочными контрактами. Так что я считаю, что для него это отличный вариант.

Если бы Ткачев даже и поехал в НХЛ, то тех денег, что ему дали в Омске, он бы не получил и близко. Первый заход у него, как помним, не получился. Так что второй заход вызвал бы у многих определенные сомнения и вопросы.

Возможно, здесь был и тактический ход от хоккеиста и его агента, что они всем видом показывали, что хотят уехать в НХЛ, а потом в последний момент передумали и дождались предложения от «Авангарда».

Так или иначе, «Авангард» в лице Ткачева получил одного из сильнейших игроков КХЛ. Та игра, что он показывал в последних сезонах, дает все основания предполагать, что Омск останется претендентом на Кубок Гагарина.

Это отличный актив. Теперь самое главное, чтобы Владимир сохранил тот запал, который у него был в минувшем сезоне», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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2 комментария
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Ответ music35930
Кто такой Коньков и зачем он что-то говорит? ))
Ну вообще двукратный обладатель КГ, карьеру недавно совсем закончил, даже вёл неплохой канал про хоккей в ютубе, умеет говорить в отличие от многих бывших спортсменов. За несением откровенного бреда замечен не был, тему знает, так что почему бы и нет)
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