Коньков о Ткачеве и 600 млн: «В НХЛ тех денег, что дали в «Авангарде», он бы не получил и близко. Первый заход у него не получился, и второй вызвал бы у многих сомнения»

Сергей Коньков считает, что Владимир Ткачев в НХЛ зарабатывал бы меньше.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард подписал новый контракт с « » сроком на 5 лет. По новому соглашению Ткачев заработает более 600 миллионов рублей.

«Я считаю, что «Авангард» для Ткачева – это отличное предложение для продолжения карьеры в России. Сейчас в КХЛ только может похвастаться такими долгосрочными контрактами. Так что я считаю, что для него это отличный вариант.

Если бы Ткачев даже и поехал в , то тех денег, что ему дали в Омске, он бы не получил и близко. Первый заход у него, как помним, не получился. Так что второй заход вызвал бы у многих определенные сомнения и вопросы.

Возможно, здесь был и тактический ход от хоккеиста и его агента, что они всем видом показывали, что хотят уехать в НХЛ, а потом в последний момент передумали и дождались предложения от «Авангарда».

Так или иначе, «Авангард» в лице получил одного из сильнейших игроков . Та игра, что он показывал в последних сезонах, дает все основания предполагать, что Омск останется претендентом на Кубок Гагарина.

Это отличный актив. Теперь самое главное, чтобы Владимир сохранил тот запал, который у него был в минувшем сезоне», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.