Адам Ружичка и «Спартак» подпишут контракт на год. «Аризона» расторгла договор с ним из-за видео с белым порошком

Адам Ружичка может перейти в «Спартак».

Как сообщает Metaratings, 25-летний нападающий близок к подписанию однолетнего контракта со «Спартаком». За красно-белых выступает защитник Михал Чайковски, который женат на сестре Ружички.

В феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.

В НХЛ хоккеист, помимо «Аризоны», выступал также за «Калгари». В общей сложности он провел в лиге 117 матчей и набрал 40 (14+26) очков.