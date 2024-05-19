Адам Ружичка и «Спартак» подпишут контракт на год. «Аризона» расторгла договор с ним из-за видео с белым порошком
Адам Ружичка может перейти в «Спартак».
Как сообщает Metaratings, 25-летний нападающий близок к подписанию однолетнего контракта со «Спартаком». За красно-белых выступает защитник Михал Чайковски, который женат на сестре Ружички.
В феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.
В НХЛ хоккеист, помимо «Аризоны», выступал также за «Калгари». В общей сложности он провел в лиге 117 матчей и набрал 40 (14+26) очков.
А у Спартака белая дорожка аккурат по центру ромба проходит))
Пора многотомник издавать.
Ясно, что там могло быть что угодно...свечку никто не держал, но когда чувака выгоняют даже из Аризоны, а мы тут как тут с контрактом - очень надёжный план 👌🏻
Было уже?
Ждем повторения!