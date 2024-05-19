Адам Ружичка и «Спартак» подпишут контракт на год. «Аризона» расторгла договор с ним из-за видео с белым порошком

Теги Спартак возможные переходы Калгари Аризона НХЛ КХЛ Михал Чайковски Адам Ружичка Хоккей

Адам Ружичка может перейти в «Спартак».

Как сообщает Metaratings, 25-летний нападающий близок к подписанию однолетнего контракта со «Спартаком». За красно-белых выступает защитник Михал Чайковски, который женат на сестре Ружички.

В феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.

В НХЛ хоккеист, помимо «Аризоны», выступал также за «Калгари». В общей сложности он провел в лиге 117 матчей и набрал 40 (14+26) очков.

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36 комментариев
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Промес одобряет
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Репутация? Не. Не слышали
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Ответ Loooong
Репутация? Не. Не слышали
Шутка про наркоту это цветочки по сравнению с тем, что сделал Буше. И ничего, играет как-то.
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Думаю, что начнет сразу удачно за Спартак. Так сказать, с белой полосы.
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Белый порошок? - добро пожаловать в Спартак!
+13
-3
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Ответ Morozov Evgeny
То есть мы гнобим Цыплакова и Мальцева, а на этого наркошу сразу нашлись деньги? А потом продолжаем удивляться, почему молодые хотят в НХЛ уезжать
За что ты гнобишь Цыплакова и Мальцева?
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Ну этот хоть не насиловал никого и не совращал малолетних.
А у Спартака белая дорожка аккурат по центру ромба проходит))
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Белая полоса на эмблеме заиграла новыми красками 😏
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Дак на том видео как раз все подписные бонусы были))
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Ответ nikitosdaipoltos
местные меня всегда минусили, когда я писал, что Локо с Буше расторгли контракт не просто так. Делаю вывод, что для некоторых это норма
Дык Буше вину признал в суде)
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На мой взгляд-сильно. Главное-последовательно!
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Спартак + белый порошок = История на века.
Пора многотомник издавать.
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Ma boy 💪🏻
Ясно, что там могло быть что угодно...свечку никто не держал, но когда чувака выгоняют даже из Аризоны, а мы тут как тут с контрактом - очень надёжный план 👌🏻
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Традиции и принципы
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Красота! Наркоманы, преступники - милости просим к нам, у нас хороший чемпионат!
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Ответ Честный контроль
Белый порошок? - добро пожаловать в Спартак!
Ну по крайней мере, мясные в армию своего кипера не засовывают и потом не подставляют лигу в отношениях с НХЛ.
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наркоманда верна себе))
Было уже?
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Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Значит ли это, что в Спартаке любят белый порошок?
И стоит ли ожидать того, что ромбовые докрутят это все до ударного сочетания Ничушкин-Ружичка-Кузнецов?
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Ответ Loooong
Репутация? Не. Не слышали
А как репутация здесь страдает🙊
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Ответ Sergey Smolensky
Дык Буше вину признал в суде)
это многое меняет для тебя?
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Ответ Loooong
Репутация? Не. Не слышали
Это не про спартак.
+11
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Ответ Sergey Smolensky
Ну по крайней мере, мясные в армию своего кипера не засовывают и потом не подставляют лигу в отношениях с НХЛ.
Лучшее что делали для лиги мясные - это самоликвидировались!
Ждем повторения!
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хахаха))) накинулись из-за порошка...еслиб его статус в нхл был бы как у Кузнецова,его бы отправили в программу помощи игрокам,и все бы его только поддерживали.А про насильника Буше все молчат.Скоро ещё 5 молодых игроков подъедут из Канады во главе с Хартом.и перейдут они в клубы побогаче.один в СКА, другой АкБарс и т.д.
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Лимит ослабили,чтобы КХЛ эту всю грязь АХЛовскую подбирала?)))
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Спартак и белый порошок. Созданы друг для друга !
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Ружички надо сказать пока не поздно, что нидерладский диллер в другом Спартаке был
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На церемонии подписания контракта ему торжественно вручат нож.
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Человек, просто замачивал вещи, ну там же нужен белый порошок или ещё бывает чёрный порошок)
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Я надеюсь шуток про Промеса не будет?
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Ахахахахахаха!!!!
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