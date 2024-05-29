Максим Третьяк подписал контракт с «Ладой» на год

Максим Третьяк перешел в «Ладу».

Срок одностороннего соглашения рассчитан на один год.

27-летний вратарь четыре предыдущих сезона играл за «Сочи».

В прошедшем регулярном чемпионате Третьяк провел 17 матчей, сделав 88,3% сэйвов при коэффициенте надежности 4,54.

«В общей сложности вратарь провел 116 игр в КХЛ и одержал 20 побед, отразив 89% бросков в створ при коэффициенте надежности 3,62.

Добро пожаловать в Тольятти, Максим!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».