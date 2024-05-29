Морис о серии с «Рейнджерс»: «Феноменальный хоккей. Отличные сэйвы, невероятная скорость, мастерство. Будет минимум 6 игр. Если вы фанат хоккея, вам будет интересно»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис высказался о серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс».

«Флорида» одержала победу в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).

«Я думаю, что это феноменальный хоккей. Счет 2-2. Серия плотная. С обеих сторон совершаются отличные сэйвы.

Невероятная скорость, невероятное мастерство. Есть и силовая игра. Но в то же время это действительно дисциплинированная серия. 

Две действительно хорошие команды с хорошим лидерством и отличным мастерством. Преимущество в том, что команды проведут как минимум шесть игр. Если вы фанат хоккея, вам будет интересно», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

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2 комментария
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Согласен 100%, смотрю не отрываясь 👍😃
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Отличная хоккейная заруба. Пол, выводи свою банду в финал и поднимите КС!
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