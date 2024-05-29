Морис о серии с «Рейнджерс»: «Феноменальный хоккей. Отличные сэйвы, невероятная скорость, мастерство. Будет минимум 6 игр. Если вы фанат хоккея, вам будет интересно»
Пол Морис высказался о серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс».
«Флорида» одержала победу в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).
«Я думаю, что это феноменальный хоккей. Счет 2-2. Серия плотная. С обеих сторон совершаются отличные сэйвы.
Невероятная скорость, невероятное мастерство. Есть и силовая игра. Но в то же время это действительно дисциплинированная серия.
Две действительно хорошие команды с хорошим лидерством и отличным мастерством. Преимущество в том, что команды проведут как минимум шесть игр. Если вы фанат хоккея, вам будет интересно», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.