37-летний Уилер провел 1-й матч в этом плей-офф. Форвард «Рейнджерс» удалился на 1-й минуте овертайма, «Флорида» забила через 13 секунд

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Блэйк Уилер Хоккей

37-летний форвард «Рейнджерс» Блэйк Уилер провел 1-й матч в этом плей-офф.

Нападающий принял участие в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ, 2-2). 

Игрок вышел на лед впервые с февраля. Он пропустил 3,5 месяца из-за травмы ноги. 

Сегодня Уилер (9:18, «0») отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками. 

В овертайме он получил малый штраф на 60:59 за задержку соперника клюшкой. «Флорида» забросила победную шайбу 13 секунд спустя, реализовав большинство.

3 комментария
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лошара
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Вернулся чтобы снова сесть. Гений)
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