37-летний Уилер провел 1-й матч в этом плей-офф. Форвард «Рейнджерс» удалился на 1-й минуте овертайма, «Флорида» забила через 13 секунд

37-летний форвард «Рейнджерс» Блэйк Уилер провел 1-й матч в этом плей-офф.

Нападающий принял участие в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ, 2-2).

Игрок вышел на лед впервые с февраля. Он пропустил 3,5 месяца из-за травмы ноги.

Сегодня Уилер (9:18, «0») отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками.

В овертайме он получил малый штраф на 60:59 за задержку соперника клюшкой. «Флорида» забросила победную шайбу 13 секунд спустя, реализовав большинство.