Браташ продолжит тренировать «Ладу»

Теги Лада Максим Семенов Яков Рачинский Олег Браташ КХЛ Павел Зубов Хоккей

Олег Браташ остался главным тренером «Лады».

Тольяттинский клуб представил тренерский штаб команды на следующий сезон КХЛ.

Ранее сообщалось, что Олег Браташ может не продолжить работу в «Ладе».

Тренерский штаб клуба выглядит следующим образом:

Главный тренер – Олег Браташ;

Старший тренер – Павел Зубов;

Тренер – Максим Семенов;

Тренер вратарей – Алексей Семенов;

Тренер по физической подготовке – Валерий Балабанов;

Тренер по развитию игроков – Яков Рачинский;

Видеотренер – Артур Сиразиев.

В прошлом сезоне «Лада» вышла в плей-офф с 7-й позиции в Восточной конференции и уступила «Авангарду» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий