Браташ продолжит тренировать «Ладу»
Олег Браташ остался главным тренером «Лады».
Тольяттинский клуб представил тренерский штаб команды на следующий сезон КХЛ.
Ранее сообщалось, что Олег Браташ может не продолжить работу в «Ладе».
Тренерский штаб клуба выглядит следующим образом:
Главный тренер – Олег Браташ;
Старший тренер – Павел Зубов;
Тренер – Максим Семенов;
Тренер вратарей – Алексей Семенов;
Тренер по физической подготовке – Валерий Балабанов;
Тренер по развитию игроков – Яков Рачинский;
Видеотренер – Артур Сиразиев.
В прошлом сезоне «Лада» вышла в плей-офф с 7-й позиции в Восточной конференции и уступила «Авангарду» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.