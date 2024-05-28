Браташ продолжит тренировать «Ладу»

Олег Браташ остался главным тренером «Лады».

Тольяттинский клуб представил тренерский штаб команды на следующий сезон .

Ранее сообщалось, что Олег Браташ может не продолжить работу в «Ладе».

Тренерский штаб клуба выглядит следующим образом:

Главный тренер – ;

Старший тренер – ;

Тренер – ;

Тренер вратарей – Алексей Семенов;

Тренер по физической подготовке – Валерий Балабанов;

Тренер по развитию игроков – Яков Рачинский;

Видеотренер – Артур Сиразиев.

В прошлом сезоне «Лада» вышла в плей-офф с 7-й позиции в Восточной конференции и уступила «Авангарду» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.