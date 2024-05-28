Лундквист о Шестеркине: «Номер один. Впечатляет его способность повышать уровень в плей-офф НХЛ, проявлять себя в овертаймах. Сейчас он играет уверенно»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хенрик Лундквист Игорь Шестеркин Хоккей

Хенрик Лундквист высоко оценил игру Игоря Шестеркина в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» в 3-м матче полуфинала Кубка Стэнли. Счет в серии – 2-1. 

Российский вратарь нью-йоркского клуба отразил 33 броска из 37 в этом матче, пропустив 4 шайбы во 2-й раз в нынешнем турнире.

«Он номер один. И видно, что он играет с удовольствием. Сейчас он играет большую роль в серии. Думаю, он провел отличную игру.

Он сделал важные сэйвы в третьем периоде. В третьем периоде «Рейнджерс» могли бы действовать лучше, но когда им понадобился вратарь, он был великолепен. Он продолжал отбивать броски и привел команду к успеху.

Что впечатляет в плей-офф, так это его способность повышать свой уровень, когда это действительно нужно команде, проявлять себя в равной игре, в овертайме.

Была пара игр, например, против «Каролины», когда он пропустил пару голов в самом начале, но потом просто взял себя в руки и дал команде шанс вернуться в игру. Похоже, что сейчас он играет уверенно», – сказал бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.  

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3 комментария
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Шестёркин моложе и стабильнее Бобровского, хоть заминуситесь!
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Начал особенно приглядывать за Игорем после великолепной статьи Антона Руднева на трибуне: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rudnev/1097960.html
Бобровский в тот год свою вторую Везину выиграл, а я очень хотел, чтобы Шестеркин дорос до его уровня. И вот они друг против друга в огненной серии и играют как боги!
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Ответ LOsP06GH
Шестёркин моложе и стабильнее Бобровского, хоть заминуситесь!
Да как ты посмел сказать, что он моложе!? Он старше, слышишь, старше!
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