Лундквист о Шестеркине: «Номер один. Впечатляет его способность повышать уровень в плей-офф НХЛ, проявлять себя в овертаймах. Сейчас он играет уверенно»

Хенрик Лундквист высоко оценил игру Игоря Шестеркина в плей-офф НХЛ.

« » обыграли «Флориду» в 3-м матче полуфинала Кубка Стэнли. Счет в серии – 2-1.

Российский вратарь нью-йоркского клуба отразил 33 броска из 37 в этом матче, пропустив 4 шайбы во 2-й раз в нынешнем турнире.

«Он номер один. И видно, что он играет с удовольствием. Сейчас он играет большую роль в серии. Думаю, он провел отличную игру.

Он сделал важные сэйвы в третьем периоде. В третьем периоде «Рейнджерс» могли бы действовать лучше, но когда им понадобился вратарь, он был великолепен. Он продолжал отбивать броски и привел команду к успеху.

Что впечатляет в плей-офф, так это его способность повышать свой уровень, когда это действительно нужно команде, проявлять себя в равной игре, в овертайме.

Была пара игр, например, против «Каролины», когда он пропустил пару голов в самом начале, но потом просто взял себя в руки и дал команде шанс вернуться в игру. Похоже, что сейчас он играет уверенно», – сказал бывший вратарь « » .