Гудроу о 5:4 с «Флоридой»: «Менталитет «Рейнджерс» – никакой паники. Опираемся на это, когда находимся в осаде»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Барклай Гудроу Хоккей

Баркли Гудроу сказал, что в «Рейнджерс» не возникает паника в трудные моменты.

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Пантерс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (5:4 ОТ, 2-1).

В третьем периоде «Пантерс» отыграли дефицит в 2 шайбы. 

«Наш менталитет – никакой паники. Мы опираемся на это, когда находимся в осаде.

Иногда это не очень приятно, ребятам приходилось блокировать броски, Шестеркин выручал. Но в конце концов, победа есть победа», – сказал нападающий, ставший автором дубля. 

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