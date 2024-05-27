Михайлов об уходе Григоренко, Слепышева и Плотникова из ЦСКА: «Неубедительно провели сезон. Команда даже не подобралась к задаче. Клуб входит в период омоложения»

Теги ЦСКА Борис Михайлов КХЛ Сергей Плотников Михаил Григоренко Антон Слепышев Хоккей

Борис Михайлов поделился мыслями об изменениях в составе ЦСКА.

– Тем временем болельщики ЦСКА волнуются – армейский клуб только за неделю официально потерял форвардов Слепышева, Плотникова и Григоренко. Большие потери?

– Не знаю, кто волнуется. Интернет – это еще не показатель настроений болельщиков.

Если говорить о тройке названных игроков, то все они неубедительно провели последний сезон.

Команда не решила поставленную задачу и даже не подобралась к ней. В такой ситуации перемены неизбежны, в том числе среди лидеров.

– Такой исход для вас сюрприз?

– Я – не президент ЦСКА и не селекционер.

Но никто не скрывал, что ЦСКА входит в период омоложения. При этом чемпионскую задачу никто не снимает с повестки следующего сезона.

– Тем не менее контуры новой команды пока не видны. Главному тренеру ЦСКА Илье Воробьеву не позавидуешь?

– Уберите эмоции.

Идет спокойная работа, в том числе селекционная, есть определенные планы Сезон начинается не завтра, время есть, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

3 комментария
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"Интернет – это еще не показатель настроений болельщиков".
Ротану расскажите о существовании всемирной паутины. А то он живёт в каком-то своем мире. Где все и вся, включая некие рейтинги, исключительно в его пользу
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Ромка сразу двух неубедительных аж на 4 года подписал.
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Вас болельщики вообще неинтересуют
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