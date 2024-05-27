Михайлов об уходе Григоренко, Слепышева и Плотникова из ЦСКА: «Неубедительно провели сезон. Команда даже не подобралась к задаче. Клуб входит в период омоложения»
Борис Михайлов поделился мыслями об изменениях в составе ЦСКА.
– Тем временем болельщики ЦСКА волнуются – армейский клуб только за неделю официально потерял форвардов Слепышева, Плотникова и Григоренко. Большие потери?
– Не знаю, кто волнуется. Интернет – это еще не показатель настроений болельщиков.
Если говорить о тройке названных игроков, то все они неубедительно провели последний сезон.
Команда не решила поставленную задачу и даже не подобралась к ней. В такой ситуации перемены неизбежны, в том числе среди лидеров.
– Такой исход для вас сюрприз?
– Я – не президент ЦСКА и не селекционер.
Но никто не скрывал, что ЦСКА входит в период омоложения. При этом чемпионскую задачу никто не снимает с повестки следующего сезона.
– Тем не менее контуры новой команды пока не видны. Главному тренеру ЦСКА Илье Воробьеву не позавидуешь?
– Уберите эмоции.
Идет спокойная работа, в том числе селекционная, есть определенные планы Сезон начинается не завтра, время есть, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
Ротану расскажите о существовании всемирной паутины. А то он живёт в каком-то своем мире. Где все и вся, включая некие рейтинги, исключительно в его пользу