Галкин получит 10 млн рублей от «Автомобилиста» за следующий сезон (Metaratings)

Теги Автомобилист КХЛ деньги Владимир Галкин Хоккей

Владимир Галкин заработает 10 млн рублей за следующий сезон в «Автомобилисте».

Ранее стало известно, что 23-летний вратарь продлил контракт с клубом из Екатеринбурга на три года.

По данным Metaratings, за следующий сезон Галкин получит 10 миллионов рублей.

В прошедшем регулярном чемпионате он провел 36 игр за «Автомобилист» и отразил 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2.10.

В плей-офф на его счету 6 матчей и 91,1% сэйвов.

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3 комментария
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Какая-то обидная для Галкина сумма, заслужил больше.
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Чё то цифра непонятная
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Надеюсь бонусами столько же будет.
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