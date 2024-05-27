Галкин получит 10 млн рублей от «Автомобилиста» за следующий сезон (Metaratings)

Владимир Галкин заработает 10 млн рублей за следующий сезон в «Автомобилисте».

Ранее стало известно, что 23-летний вратарь продлил контракт с клубом из Екатеринбурга на три года.

По данным Metaratings, за следующий сезон Галкин получит 10 миллионов рублей.

В прошедшем регулярном чемпионате он провел 36 игр за «Автомобилист» и отразил 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2.10.

В плей-офф на его счету 6 матчей и 91,1% сэйвов.