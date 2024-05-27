Веннберг о 5:4 с «Флоридой»: «Третий период прошел не так, как мы хотели. Перед овертаймом я чувствовал, что все в «Рейнджерс» верят в успех»

Александр Веннберг высказался о победе «Рейнджерс» в 3-м матче с «Флоридой».

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Пантерс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (5:4 ОТ, 2-1).

Швед стал автором победной шайбы в овертайме. В третьем периоде «Пантерс» отыграли дефицит в 2 шайбы.

«Третий период прошел не так как, мы хотели. Нужно было перезагрузиться и быть готовыми к овертайму. Мы немного поговорили в раздевалке, я чувствовал, что все верят в успех.

Обошлось без громких слов, нам достаточно было просто посмотреть друг на друга. Мы знали, что нужно делать, и смогли закончить работу», – сказал форвард « ».